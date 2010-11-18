Японцы помогут медицине Ивано-Франковска

Японцы будут сотрудничать с Ивано-Франковском в медицинской отрасли.

Об этом УНИАН сообщили в Ивано-Франковском Благотворительном общественном фонде имени короля Юрия.

По предоставленной информации, благотворительный общественный фонд имени короля Юрия и Посольство Японии в Украине подписали соглашение о сотрудничестве относительно улучшения медицинского оборудования в городе Ивано-Франковск.

В рамках Проекта улучшения медицинского оборудования в Ивано-Франковской центральной городской детской клинической больнице и Проекта улучшения медицинского оборудования в Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице и Ивано-Франковской городской детской больнице будет приобретен аппарат УЗИ и фиброгастродуодэноскоп.

Соглашение о сотрудничестве подписали директор Благотворительного общественного фонда имени короля Юрия Виктор КИМАКОВИЧ и Посол Японии в Украине Тадаши ИЗАВА. Главный врач Ивано-Франковской центральной городской больницы Тарас МАСЛЯК поблагодарил посла за понимание и сотрудничество.

Справка УНИАН. Япония с 2001 года активно проводит в Украине реализацию проектов по программе «Кусаноне». И эти два проекта будут первыми проектами программы в Ивано-Франковской области и станут толчком для последующего углубления украинско-японских отношений.