В Киеве и области объявили штормовое предупреждение
10:47, 18 ноября 2010Новости регионов
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Туман и плохая видимость
В Украине 18 ноября объявлено штормовое предупреждение. На высокогорье Карпат и в Приазовье отдельные порывы ветра 15-20 м/с; в первой половине дня местами туман, видимость 100-500 м.
По Киеву и Киевской области также объявлено штормовое предупреждение, в первой половине дня местами туман, видимость 200-500 м.
Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра МЧС.
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