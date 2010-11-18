В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

В Украине 18 ноября объявлено штормовое предупреждение. На высокогорье Карпат и в Приазовье отдельные порывы ветра 15-20 м/с; в первой половине дня местами туман, видимость 100-500 м.

По Киеву и Киевской области также объявлено штормовое предупреждение, в первой половине дня местами туман, видимость 200-500 м.

Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра МЧС.

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