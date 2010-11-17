Кривой Рог: задержали 22 тыс. бутылок фальсифицированной водки

Сотрудники Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области задержали в Кривом Роге грузовой автомобиль с 22 тыс. бутылок поддельной водки. Об этом УНИАН сообщили в управлении налоговой милиции.

На бутылках также были наклеены акцизные марки с явными признаками подделки.

Стоимость выявленной водки составляет 300 тыс. грн. Продукция изъята и направлена на экспертизу.