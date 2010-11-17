Кривой Рог: задержали 22 тыс. бутылок фальсифицированной водки
16:47, 17 ноября 2010Новости регионов
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Сотрудники Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области задержали в Кривом Роге грузовой автомобиль с 22 тыс. бутылок поддельной водки. Об этом УНИАН сообщили в управлении налоговой милиции.
На бутылках также были наклеены акцизные марки с явными признаками подделки.
Стоимость выявленной водки составляет 300 тыс. грн. Продукция изъята и направлена на экспертизу.
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