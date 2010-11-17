В Львовской области бешеная собака искусала мужчину

В Золочевском районе Львовской области бешеный пес искусал крестьянина.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА, от укуса собаки пострадал 47-летний житель села Кривичи, который был госпитализирован в лечебное заведение.

Отобранный патологический материал (от мертвого животного) был направлен во Львовскую областную государственную лабораторию ветеринарной медицины для исследования. Было подтверждено заболевание животного бешенством.

Проводится изучение возможных контактов больного животного с другими людьми и животными. О факте заболевания животного бешенство извещены соответствующие службы района.