В Львовской области бешеная собака искусала мужчину
16:33, 17 ноября 2010Новости регионов
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Изучают возможные контакты
В Золочевском районе Львовской области бешеный пес искусал крестьянина.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА, от укуса собаки пострадал 47-летний житель села Кривичи, который был госпитализирован в лечебное заведение.
Отобранный патологический материал (от мертвого животного) был направлен во Львовскую областную государственную лабораторию ветеринарной медицины для исследования. Было подтверждено заболевание животного бешенством.
Проводится изучение возможных контактов больного животного с другими людьми и животными. О факте заболевания животного бешенство извещены соответствующие службы района.
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