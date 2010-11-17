В Житомире милиционер наехал на 50-летнюю женщину

В Житомире вечером 16 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием работника милиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в частности, на пешеходном переходе 26-летний водитель автомобиля "Шкода - Октавиа" совершил наезд на 50-летнюю жительницу Житомира.

Пострадавшая женщина с телесными повреждениями госпитализирована в городскую больницу.

Как выяснилось, за рулем иномарки находился работник одного из подразделений УМВД Украины в Ивано-Франковской области. По факту ДТП проводится следствие.