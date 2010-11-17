В Житомире милиционер наехал на 50-летнюю женщину
16:27, 17 ноября 2010Новости регионов
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Госпитализирована в горбольницу
В Житомире вечером 16 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием работника милиции.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в частности, на пешеходном переходе 26-летний водитель автомобиля "Шкода - Октавиа" совершил наезд на 50-летнюю жительницу Житомира.
Пострадавшая женщина с телесными повреждениями госпитализирована в городскую больницу.
Как выяснилось, за рулем иномарки находился работник одного из подразделений УМВД Украины в Ивано-Франковской области. По факту ДТП проводится следствие.
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