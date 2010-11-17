Херсон: возбудили дело по факту возгорания баллона в детсаду

Прокуратура Днепровского района Херсона возбудила уголовное дело по факту возгорания аппарата для приготовления кислородных коктейлей в детском саду Херсона.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь прокурора Херсонской области Федор САМОЙЛЕНКО.

По его словам, дело возбуждено по ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины (нарушения законодательства об охране труда).

Проводится следствие.

Как сообщалось, 16 ноября в детском саду №8 в Херсоне произошло возгорание аппарата для приготовления кислородных коктейлей, в результате которого пострадали трое людей, в том числе двое 4-летних детей.