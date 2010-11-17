Херсон: возбудили дело по факту возгорания баллона в детсаду
13:27, 17 ноября 2010Новости регионов
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Проводится следствие
Прокуратура Днепровского района Херсона возбудила уголовное дело по факту возгорания аппарата для приготовления кислородных коктейлей в детском саду Херсона.
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь прокурора Херсонской области Федор САМОЙЛЕНКО.
По его словам, дело возбуждено по ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины (нарушения законодательства об охране труда).
Проводится следствие.
Как сообщалось, 16 ноября в детском саду №8 в Херсоне произошло возгорание аппарата для приготовления кислородных коктейлей, в результате которого пострадали трое людей, в том числе двое 4-летних детей.
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