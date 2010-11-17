Херсон: в детсаду разбилась колба, пострадали двое детей

В г. Херсоне в детском садике №8, в медицинском кабинете, во время приготовления кислородного коктейля, произошло разрушение стеклянной колбы аппарата „Здоровье”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие произошедшего пострадали 2 детей (2006 г.р.) и работница садика, которые с термическими ожогами в тяжелом и среднем состоянии тяжести госпитализированы в больницы города.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Запорожской области.