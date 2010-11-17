В Винницкой области сельская школа закрыта на карантин
11:14, 17 ноября 2010Новости регионов
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Санэпидемстанция закрыла на карантин Антоновскую общеобразовательную школу в Томашпильском районе Винницкой области из-за заболевания школьников ОРВИ.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления образования и науки Винницкой облгосадминистрации Игорь ИВАСЮК.
По его словам, школа закрыта на карантин из-за того, что из 137 учеников школы 59 или 43% заболели ОРВИ.
И.ИВАСЮК сообщил, что карантин в школе продлится до 28 ноября.
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