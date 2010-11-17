В Винницкой области сельская школа закрыта на карантин

Санэпидемстанция закрыла на карантин Антоновскую общеобразовательную школу в Томашпильском районе Винницкой области из-за заболевания школьников ОРВИ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления образования и науки Винницкой облгосадминистрации Игорь ИВАСЮК.

По его словам, школа закрыта на карантин из-за того, что из 137 учеников школы 59 или 43% заболели ОРВИ.

И.ИВАСЮК сообщил, что карантин в школе продлится до 28 ноября.