АР Крым: спикер будет перечислять зарплату детской больнице

Вновь избранный председатель Верховной Рады АРК Владимир КОНСТАНТИНОВ отказался от заработной государственного служащего в пользу Крымской республиканской детской клинической больницы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер крымского парламента заявил сегодня на пресс-конференции.

"Я зарплату целиком перенаправляю в детскую больницу. Они уже привыкли, кстати, она уже полезна для них, и слава Богу! Я сейчас хочу их посетить и посмотреть, что за мою зарплату за пять лет (период полномочий крымского парламента - УНИАН) можно сделать там. Определить какую-то конкретную цель, чтоб они чего-то достигли за пять лет", - сказал В.КОНСТАНТИНОВ.

По сведениям УНИАН, зарплата председателя Верховной Рады АРК с учетом надбавок составляет порядка 20 тыс. грн.