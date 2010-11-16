В 2011 году в Киеве планируется открыть 50 амбулаторий семейных врачей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ во время встречи со студентами Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца.

По его словам, уже в следующем году городская власть планирует в рамках реорганизации медицинской сферы столицы создать сеть амбулаторий семейных врачей. Планируется, что в 2011 году в столице будет открыто не меньше 50 таких амбулаторий.

А.ПОПОВ сообщил, что власть города будет подписывать с врачами соглашения, которыми предусмотрены основные функции и требования к специалистам, а также обязательства власти. В результате такого сотрудничества должно улучшиться качество медицинского обслуживания киевлян.

«В случае, если семейный врач обеспечивает выполнение такого договора в определенных параметрах, он получит определенное материальное поощрение. Это материальное поощрение будет намного больше, чем сегодня в бюджетной сфере», - отметил А.ПОПОВ.

По его ловам, власть города будет выделять врачу помещения, будет обеспечивать его всем необходимым оборудованием, при необходимости будет брать на себя расходы на дополнительную учебу или переобучение врачей, которые будут работать в системе этой первичной медико-санитарной помощи.

«Семейный врач, работая по условиям этого договора, должен отчитываться о выполнении своих обязательств ежеквартально или раз в полгода. И учитывая это будет происходить финансирование», - добавил А.ПОПОВ.

По его словам, врач сам будет определять, сколько других специалистов ему нужно для того, чтобы организовать качественную систему предоставления медпомощи (одна или две медсестры, наличие других специалистов).

«Таким образом, мы на выходе будем иметь то, что хотели бы иметь киевляне, – определенное положительное состояние здоровья, профилактику заболеваемости, с другой стороны – мы будем стимулировать врача, чтобы он эффективно работал и получил за это материальное вознаграждение», - отметил А.ПОПОВ.

Он также сказал, что от семейных врачей будут требовать выполнять функции и обязанности, предусмотренные соглашением. Однако, если врач захочет предоставлять дополнительные услуги, например, делать массаж, и будет иметь для этого соответствующую профессиональную подготовку, то сможет предоставлять эти услуги. «То есть, он дополнительно еще может зарабатывать», - подчеркнул А.ПОПОВ.

Председатель КГГА также выразил убеждение, что в идеале семейных врачей необходимо обеспечивать не только местом работы, но и жильем. «Первую амбулаторию мы открываем как раз при таких условиях. Это жилье может передаваться или как служебное жилье, или, если врач определенное обусловленное время отработал, получит это жилье в собственность», - пояснил А.ПОПОВ.

Согласно его информации, на днях в столице откроют первую амбулаторию семейных врачей.

Обращаясь к студентам медуниверситета, председатель КГГА отметил, что городская власть готова уже сегодня предлагать партнерство молодым специалистам в развитии сети амбулаторий семейного врача. По словам А.ПОПОВА, мэрия готова помогать университету в введении, если это нужно, специальных программ по подготовке семейных врачей. «Поэтому я предлагаю вам стать партнером в достижении таких конечных результатов», - сказал А.ПОПОВ.

Он добавил, что конкретные шаги готов обсудить с ректором медицинского университета.