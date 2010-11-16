Житомир: должностные лица украли у инвалидов 20 млн. грн.

В Житомире разоблачены должностные лица одного из ООО, которые украли у инвалидов около 20 миллионов гривен.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила работник отдела связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области Алла ВАЩЕНКО.

По ее словам, речь "идет о разворовывании бюджетных средств путем получения их под реализацию государственных программ".

А.ВАЩЕНКО рассказала о подробностях незаконной сделки.

Она сообщила, что в июле 2008 года одно из протезно-ортопедических предприятий области объявило тендерные торги на закупку оборудования. Оборудование предусматривалось закупить за государственные средства в рамках программы «Внедрение инновационных технологий в производство технических средств реабилитации инвалидов».

Заявки на участие в тендере подали два общества из разных регионов страны, при этом стоимость их предложений отличалась всего на 5 тыс. гривен. Схожими были и поданные пакеты документов. Заявку общественной организации отклонили, а тендер выиграло одно из ООО Житомира.

Как выяснилось, предприятие-победитель до этого времени вообще никакой хозяйственной деятельности в этой сфере не вело, а занималось, в соответствии с регистрационной информацией, торговлей оборудованием и оборудованием для переработки сельхозпродукции. Фактически, оно продавало продукты производства и переработки хмеля, хотя в 2008 вообще не вело никакой финансово-хозяйственной деятельности.

Полученные в октябре 2008 года от протезно-ортопедического предприятия средства в сумме более 21 млн. гривен должностные лица ООО на следующий же день перечислили частями на счета четырех подставных фирм, счета которых были открытии в одном и том же банке. Так они легализовали средства, полученные преступным путем, сказала А.ВАЩЕНКО.

Указанные фирмы тоже частями перечислили на счет еще одного предприятия сумму, необходимую для закупки технологического оборудования, под которое государственной программой и были выделены средства. Однако, как выяснилось, из более чем 21 млн. грн. на эти нужды пошел только 1 млн. 850 тыс. грн. Остальные деньги, чтобы усложнить отслеживание их назначения и местонахождения, были перечислены через счета фиктивных предприятий и переконвертированы в наличность.

Само же оборудование технологического комплекса для изготовления ортопедической обуви завезено в Украину из-за границы. Его поставщиком и производителем было предприятие в Германии, однако должностные лица ООО для сокрытия истинного происхождения и действительной стоимости сфальсифицировали товаросопроводительные документы и указали, что поставщиком оборудования является иностранная компания из Великобритании. К тому же они искусственно завысили его себестоимость, включив проведение уже учтенных в цене монтажных работ и сформировав в документах товарные позиции из числа одних и тех же составляющих оборудования.

Распутали схему незаконной легализации государственных средств работники УБОП УМВД Украины в Житомирской области.

Как рассказал УНИАН первый заместитель начальника УМВД – начальник УБОП УМВД Игорь САВЧЕНКО, сейчас расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении двух должностных лиц ООО, по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, которые в октябре 2008 года, злоупотребляя своим служебным положением, присвоили и легализовали бюджетные средства в сумме более 20 млн. гривен. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на сроки от 7 до 12 лет.

К таким сделкам причастны и другие лица, одни из них уже задержаны, другие – устанавливаются.