Харьковщина: водитель автомобиля насмерть сбил двух пешеходов
13:40, 16 ноября 2010Новости регионов
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1932 и 1942 гг. рождения...
Вчера в 16.45 на автодороге Киев – Харьков - Должанский возле поселка Бобровка Харьковского района 31-летний водитель автомобиля совершил наезд на двух пешеходов, 1932 и 1942 гг. рождения, которые от полученных травм погибли на месте.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью МВД Украины в Харьковской области.
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