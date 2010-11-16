Харьковщина: водитель автомобиля насмерть сбил двух пешеходов

Вчера в 16.45 на автодороге Киев – Харьков - Должанский возле поселка Бобровка Харьковского района 31-летний водитель автомобиля совершил наезд на двух пешеходов, 1932 и 1942 гг. рождения, которые от полученных травм погибли на месте.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью МВД Украины в Харьковской области.