Ингул загрязнён фекалиями и шахтными водами

Из-за сброса шахтных вод и хозфекальных стоков Криворожского бассейна уровень загрязненности реки Ингул характеризуется как высокий.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Государственного управления охраны окружающей природной среды в Херсонской области, в ходе исследования было установлено, что в воде превышена предельно допустимая концентрация (ПДК) по целому ряду параметров.

Так, ПДК сухого остатка в воде превышена в 1,4 - 1,7 раза, сульфатов - в 1,25 - 1,28 раза, по химическому потреблению кислорода - в 1,41 - 1,44 раза.

Кроме того, по результатам контроля за соблюдением требований Регламента сброса обратных и горнорудных вод Криворожского бассейна, были превышены нормы содержания растворенных солей (в 1,8 раза), хлоридов - (в 1,9 раза), сульфатов (649 мг/дм3 при ПДК 500 мг/дм3). ПДК по химическому потреблению кислорода в сточных водах превышены в 1,7 раза.

С целью улучшения ситуации Госводхоз организует проведение промывки русла р. Ингул за счет подачи воды по каналу Днепр-Ингул (60-65 млн. м3 в четко определенные сроки). Это в известной мере улучшает ситуацию в регионе, но полностью проблему не решает.

Также экологи подчеркивают, что для улучшения качества воды в бассейне р. Ингул необходимо четкое выполнение постановления Кабинета министров от 23 сентября 1996 года № 1168 «О мерах по улучшению водохозяйственной ситуации на горнорудных предприятиях Кривбасса» и проект «Комплексной программы экологического оздоровления бассейна рек Ингул и Саксагань», разработанный и поданный еще в 2004 году.

Эта программа предусматривает ряд мероприятий улучшения обеспечения качественной водой населения и отраслей экономики, решения экологических проблем бассейна р. Ингул, определены основные направления деятельности на долгосрочный период, направленные на создание безопасных условий проживания населения, восстановление природной среды.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины разрешил сброс высокоминерализованных шахтных вод и хозфекальных стоков в р. Ингул, в период с 1 ноября 2010 г. до 1 марта 2011 г. (Распоряжением Кабинета министров Украины от 3 ноября 2010 г. № 2047-р «О сбросе излишков обратных вод в р. Ингул»). Иначе на гидротехнических сооружениях Криворожского бассейна может возникнуть аварийная ситуация.

Согласно документом, сброс промвод разрешен нескольким предприятиям Кривбасса – ОАО «Криворожский железорудный комбинат», ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», ОАО «Сухая Балка», ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат», ОАО «Северный горно-обогатительный комбинат»

Сброс излишков промвод проводится из пруда-накопителя в р. Ингул с целью предотвращения возникновения аварийной ситуации на гидротехнических сооружениях Криворожского бассейна.

В 2009 году указанные предприятия сбросили в Ингул 12,815 млн. куб м отработанных вод.

Ингул (Малый Ингул) - река на юге Украины, правый приток Днепра. Судоходная на протяжении 109 км. Берет начало на Приднепровской возвышенности возле поселка Цибулёво в Кировоградской области. Течет через Кировоградскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую области. Ниже поселка Тарасовка Ингул образует лиман шириной до 1 км и впадает в Днепр несколькими рукавами, за 40 км от Херсона.

Используется для водоснабжения Кривого Рога, орошения. Регулируется Карачуновским и Искровским водохранилищами. Соединен каналом Днепр-Ингул (район Кременчуга) для водообеспечения Кривбасса.