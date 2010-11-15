В Хмельницком изъяли подпольную ликеро-водочную продукцию

В Хмельницком сотрудники налоговой милиции области в рамках проведения операции «Щит» обнаружили подпольную ликеро-водочную продукцию на сумму 6,6 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный государственный налоговый инспектор отдела массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в Хмельницкой области Александр СЕВАСТЬЯНОВ.

По его словам, на оптово-розничном складе одного из обществ с ограниченной ответственностью было выявлено почти 400 тыс. бутылок водки, коньяка и вина отечественного производства.

“Товар принадлежал трем местным предпринимателям, ни один из которых, как оказалось, не имел соответствующего разрешения-лицензии на право торговли алкогольными напитками”, - отметил он.

Налоговики изъяли из незаконного оборота алкогольную продукцию до окончательного решения вопроса с нарушителями закона.