Киевские больницы обеспечены инсулином полностью

Столичная власть решила вопрос обеспечения медицинских учреждений Киева инсулином.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА Раису МОИСЕЕНКО.

Она заверила, что на текущий год вопрос обеспечения киевлян инсулином решен, но есть проблема в обеспечении этим медпрепаратом жителей столицы на следующий год.

«Во исполнение поручения первого заместителя председателя КГГА Александра ПОПОВА мы нашли возможность профинансировать закупки инсулина путем перенаправления средств из других плановых расходов, и договорились с компаниями-поставщиками о поставках препарата в медицинские учреждения столицы”, - информировала она о ситуации в Киеве на сегодняшний день.

По словам Р.МОИСЕЕНКО, сегодня закупленные препараты уже розданы больным.

“Этих запасов нам хватит, по меньшей мере, на три недели. Сейчас планируется следующая поставка инсулина, поэтому до конца текущего года этот вопрос не возникнет снова. Но на следующий год необходимо увеличить финансирование закупки препарата и изменить порядок его выдачи», - подчеркнула Р.МОИСЕЕНКО.

Она сообщила, что Главным управлением разрабатывается новый порядок выдачи инсулина путем рецептурного отпуска. “Такая схема распространения препарата поддерживается Министерством здравоохранения, и ее уже успешно применяют в Полтавской области”, - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.