Днепропетровск: выделено 15 млн. грн. на детский медцентр

Кабинет министров Украины выделил из Стабилизационного фонда 15 млн. грн. в завершение строительства регионального детского медицинского центра на базе Днепропетровской областной детской клинической больницы.

Об этом УНИАН сообщили в управлении прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации.

В медицинском центре, который ожидается сдать в эксплуатацию в конце декабря текущего года, планируется размещение областного онкологического отделения, неонатального центра, приемного, ожогового и инфекционно-боксового отделений.

Общая стоимость объекта – 45 млн. грн. Площадь нового медцентра - 8,1 тыс. квадратных метров. В нем могут одновременно лечиться 410 детей.

По информации ОГА, это будет лучший медицинский центр региона с медицинскими услугами европейского уровня.