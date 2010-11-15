Черкащина: 59-летняя женщина совершила самосожжение
15:08, 15 ноября 2010Новости регионов
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Облила себя бензином
В городе Смела Черкасской области 59-летняя женщина совершила самосожжение.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, около 6 часов утра, пока семья спала, женщина спустилась в погреб, облила себя бензином и подожгла.
Муж, почувствовав запах бензина, начал искать жену. Когда заглянул в погреб, то увидел ее наполовину обгоревшей.
Потерпевшая с термическими ожогами тела III-IV степени тяжести была доставлена в реанимационное отделение Смелянской центральной больницы. Полученные ожоги оказались несовместимыми с жизнью, и женщина на следующий день скончалась.
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