Черкащина: 59-летняя женщина совершила самосожжение

В городе Смела Черкасской области 59-летняя женщина совершила самосожжение.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, около 6 часов утра, пока семья спала, женщина спустилась в погреб, облила себя бензином и подожгла.

Муж, почувствовав запах бензина, начал искать жену. Когда заглянул в погреб, то увидел ее наполовину обгоревшей.

Потерпевшая с термическими ожогами тела III-IV степени тяжести была доставлена в реанимационное отделение Смелянской центральной больницы. Полученные ожоги оказались несовместимыми с жизнью, и женщина на следующий день скончалась.