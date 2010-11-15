Прикарпатье: два человека отравились «неизвестным» химическим веществом

На Прикарпатье медицинская комиссия расследует факт отравления двух человек гексахлорбензолом.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковской области.

Как сообщал УНИАН, двое железнодорожников отравились гексахлорбензолом после его отгрузки в Калуше, и сейчас находятся в Стрыйской железнодорожной больнице с диагнозом «отравление неизвестным химическим веществом».

Из Калуша уже отгружено 1,5 тыс. тонн гексахлорбензолу, который уже отправили из Николаева в Великобританию на утилизацию.

Всего в Калуше на полигоне захоронения этого ядовитого вещества было почти 12,5 тыс. тонн. Правительство выделило на утилизацию гексахлорбензола 298 млн. грн.