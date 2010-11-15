В Полтаве с шестого этажа выпала 6-летняя девочка

В Полтаве с шестого этажа выпала шестилетняя девочка.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Полтавской области.

По их данным, несчастный случай произошел еще 12 ноября – в тот день примерно в половине третьего в реанимацию детской городской больницы Полтавы доставили шестилетнюю девочку, которая выпала из окна многоэтажки в Октябрском районе.

Как выяснили милиционеры, мама ушла за покупками, оставив открытым окно квартиры. Девочка осталась жива, но ее травмы - серьезны. У пострадавшей травматический шок, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом правой ноги и ушиб живота.