Житомирщина: из очага бешенства госпитализировали 19 человек

В Житомирской области количество госпитализированных из выявленного очага бешенства возросло до 19 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Житомирской области, в течение недели в Любарскую райбольницу госпитализировали еще пять человек (о 14 госпитализированных УНИАН сообщал 6 ноября). Все эти люди контактировали с больными бешенством животными.

«Сейчас к этим 14 добавились еще пятеро, которые также имели контакт с больными животными», - сказал работник пресс-службы Сергей УЛАНОВ.

Пока госпитализированным вводят лекарства для профилактики бешенства, состояние их здоровья – удовлетворительное.

По словам С.УЛАНОВА, больных бешенством животных покусали бешеные лисы, которых очень много в северных районах Житомирской области, – в восемь раз больше нормы.

Как сообщал УНИАН, в селе Кутище Любарского района в двух разных домохозяйствах в конце октября были выявлены больные бешенством корова и телка. 6 ноября в селе был введен карантин в связи с выявлением бешенства у домашних животных. В село ограничен въезд и выезд транспорта, проводятся административные и медико-санитарные мероприятия, которые предотвращают распространение инфекции.

В районе осуществляется профилактика заболевания животных бешенством.