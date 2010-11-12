Возросло число госпитализированных воспитанников интерната

Число воспитанников запорожского интерната №3, откуда с 8 по 9 ноября "Скорой" были вывезены в больницы 18 детей, за последние сутки увеличилось еще на 3 человека. На сегодняшний день госпитализирован 21 ребенок, еще 10 проходят лечение в изоляторе учебного заведения. Причина появления у детей высокой температуры, кашля, насморка и других симптомов, на основании которых изначально был поставлен диагноз ОРВИ, пока однозначно не установлена.

По словам главного инфекциониста запорожского горуправления охраны здоровья Ольги ГОСТИЩЕВОЙ, "пневмонии ни у кого не выявлено".

В то же время по ее словам, "состояние здоровья воспитанников школы-интерната оцениваются как средней тяжести".

"У половины госпитализированных детей еще держится температура, не превышающая 38 градусов. Также имеются катаральные явления в виде кашля и насморка", - сообщила О.ГОСТИЩЕВА.

В Запорожской санэпидемстанции, которая проводит расследование обстоятельств и причин возникновения вспышки заболевания в интернате, полагают, что природа его - вирусная, скорее всего грипп.