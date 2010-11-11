Черниговщина: эпидемпорог относительно гриппа - низкий

В Черниговской области заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями в первой декаде ноября ниже эпидемического порога почти на 40%. Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель главного санитарного врача области Анатолий ВАЛОВЕНКО.

По его информации, еженедельно в регионе обращаются за медицинской помощью по поводу заболевания гриппом и ГРВИ 5200-6200 человек. Из них треть – жители Чернигова. При этом, по состоянию на последнюю неделю октября, уровень заболеваемости в городе составлял 63,6 случая на 10 тысяч населения, что на 38,3% ниже эпидемического порога. Заболеваемость детей оставалась на уровне предыдущих недель, и составляла 37,7 случая на 10 тысяч населения.

"В целом, во время эпидемического сезона 2010-2011 годов в Черниговский области гриппом, предположительно, заболеют около 180 тысяч человек", - сообщил прогноз А.ВАЛОВЕНКО.

Он напомнил, что во избежание заболевания гриппом и ОРВИ следует, прежде всего, заботиться о собственном здоровье, не пренебрегать полноценным сном и богатым витаминами, здоровым питанием, употреблять больше жидкости и соблюдать правила личной гигиены. Также медики советуют черниговцам делать прививку. Поскольку наиболее эффективной профилактической защитой, как свидетельствует мировой опыт, является специфическая профилактика – вакцинация.

Чернигов является одним из 10 контрольных городов Украинского центра гриппа и ОРВИ. В городе систематически проводятся вирусологические исследования, и еженедельно передается информация в Центр об уровнях заболеваемости гриппом и ОРВИ.