В общежитии в Керчи убиты 5 человек

Пятеро человек, четверо взрослых и ребенок, найдены мертвыми сегодня в общежитии в Керчи (Крым), расследование убийства находится на контроле руководства крымской милиции.

Как сообщила пресс-служба крымского управления МВД, убиты 55-летняя хозяйка комнаты в общежитии, ее 26-летний сын и 28-летняя дочь. Также найдено тело 3-летнего ребенка. В соседней комнате обнаружено тело женщины, личность которой устанавливается.

По предварительным данным, причиной смерти были колото-резаные ранения.

Соседи заявили, что «семья относилась к категории неблагополучных, склонных к злоупотреблению спиртным».

На месте происшествия работают специалисты выездной экспертно-криминалистической лаборатории.

По подозрению в убийстве задержан 50-летний житель Керчи. Устанавливаются обстоятельства и мотивы совершения преступления.