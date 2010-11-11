В Марийском духовном центре в Зарванице открыли ФАП

В Тернопольской области в Марийском духовном центре в селе Зарваница, где ежегодно на богомолье собирается сотни тысяч людей, открыт капитально отремонтированный фельдшерско-акушерский пункт.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, во время торжественного открытия ФАПа председатель ТОГА Михаил ЦИМБАЛЮК отметил: «Зарваница ежегодно принимает миллионы паломников со всей Украины и мира. Во время многолюдных паломничеств значительная часть медицинского обслуживания паломников приходится именно на фельдшерский пункт села. Поэтому и было принято решение о его реконструкции».

Освятил фельдшерский пункт епарх Тернопольско-Зборовский Украинской Греко-католической церкви владыка Василий СЕМЕНЮК.

В рамках реконструкции фельдшерско-акушерский пункт переведен в новое помещение, большее по размерам, со встроенным санузлом, водоснабжением. Для потребностей медицинского учреждения выделен аппарат для УВЧ-терапии, электрокардиограф, ингалятор, глюкометр.

На данное время здесь работает один фельдшер и санитарка. ФАП постоянно обслуживает 290 человек. Нагрузка на одну должность медработника за год составляет 3770 посещений.

Реконструкция ФАПа проведена в рамках проекта «Местное развитие, ориентированное на общество», который финансировался Европейским Союзом. Софинансирование также проводилось по программе ООН, Тернопольской облгосадминистрации, Тернопольским областным советом, Теребовлянской РГА, Теребовлянским районным советом и общиной села Зарваница.