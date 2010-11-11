Запорожье: 18 детей школы-интерната госпитализированы с ОРВИ

18 воспитанников запорожской школы-интерната № 3 госпитализированы в несколько городских больниц с предварительным диагнозом острая респираторная вирусная инфекция.

Как сообщил УНИАН председатель запорожского независимого профсоюза врачей "Скорой помощи" Анатолий СИДОРЕНКО, "вспышка ОРВИ в интернате была зафиксирована Заводской подстанцией "Скорой помощи" Запорожья во вторник - 9 ноября, когда у 8 детей, которым "скорую" вызвала администрация интерната, была зафиксирована температура под "сорок градусов", которая парацетамолом - единственным имеющимся в медпункте интерната жаропонижающим – "не сбивалась".

Сегодня количество заболевших интернатовцев увеличилось: по словам А.СИДОРЕНКО, признаки ОРВИ проявились еще у 10 детей.

"То есть, в общей сложности однозначно заболело 18 детей, часть которых госпитализировали в запорожскую инфекционную больницу, а еще часть - в 5-ю детскую больницу Запорожья. Еще несколько учащихся находятся в изоляторе интерната под наблюдением медиков", - сообщил А.СИДОРЕНКО, отметив, что диагноз заболевшим будет поставлен после получения результатов всех взятых у детей анализов.

Пока же медики предполагают, что у детей грипп. По данным председателя независимого профсоюза работников "Скорой помощи", в этом году учащиеся интерната от него не были привиты из-за проблем с финансированием.

"Горбюджет выделил деньги в объеме, достаточном для проведения бесплатной вакцинации медиков "Скорой", педиатров, терапевтов – и все", - сообщил А.СИДОРЕНКО

Как сообщал УНИАН, в декабре 2009 года в запорожской школе-интернате № 3 была зафиксирована массовая вспышка гриппа: у 9 воспитанников выявили "калифорнийский грипп".