В Кременчуге школьница на уроке физкультуры cломала позвоночник

В Кременчуге Полтавской области 10-летняя школьница на уроке физкультуры cломала позвоночник.

Об этом УНИАН сообщили в городском Управлении образования.

По их данным, ученица 5-го класса школы №3 города Кременчуга получила эти травмы во время игры с одногодками.

«Она освобождена от физкультуры. Но находится ей надо в зале. Она там никаких упражнений не выполняла, а просто играла с такими же учениками и упала на спину. Девочка была доставлена в травматологическое отделение детской больницы с закрытым переломом позвоночника и ушибом почек», - сообщил представитель Управления образования.

По данным врачей, состояние потерпевшей – средней тяжести.

В Управлении образования заявили, что начато служебное расследование, которое продлится до 10 дней.