В Новой Каховке без воды остались 25 многоквартирных домов

10:27, 11 ноября 2010
Новости регионов
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Порыв магистрального трубопровода

В Новой Каховке (Херсонская область) из-за порыва магистрального трубопровода без водоснабжения остались жители 25 многоквартирных двухэтажных домов.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, аварийная бригада Новокаховского водоканала планирует восстановить водоснабжение уже сегодня, 11 ноября.

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