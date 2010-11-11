В Новой Каховке без воды остались 25 многоквартирных домов

Порыв магистрального трубопровода

В Новой Каховке (Херсонская область) из-за порыва магистрального трубопровода без водоснабжения остались жители 25 многоквартирных двухэтажных домов. Об этом УНИАН сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации. Согласно сообщению, аварийная бригада Новокаховского водоканала планирует восстановить водоснабжение уже сегодня, 11 ноября.

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