В Новой Каховке без воды остались 25 многоквартирных домов
10:27, 11 ноября 2010Новости регионов
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Порыв магистрального трубопровода
В Новой Каховке (Херсонская область) из-за порыва магистрального трубопровода без водоснабжения остались жители 25 многоквартирных двухэтажных домов.
Об этом УНИАН сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, аварийная бригада Новокаховского водоканала планирует восстановить водоснабжение уже сегодня, 11 ноября.
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