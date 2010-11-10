Киев: создана комиссия по вопросам развития Александровской больницы

В Киевской городской госадминистрации создана временная комиссия по определению перспектив развития Александровской клинической больницы.

Об этом говорится в распоряжении №911 от 5 ноября, текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

В соответствии с документом, комиссии поручено осуществить проверку Александровской больницы и в месячный срок предоставить Киевскому городскому председателю предложения о путях дальнейшего её развития.

Комиссию, в состав которой вошли 27 человек, возглавил заместитель председателя КГГА Александр МЕЩЕРЯКОВ.