На Закарпатье уровень воды в реках повысится до 3-х метров

Закарпатские синоптики предупреждают о повышении до 3 метров уровня воды в реках.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель начальника Закарпатского центра по гидрометеорологии Василиса БЛОХ.

По ее словам, в течение суток 10 ноября в Закарпатской области ожидаются сильные дожди, местами грозы.

Также, по словам В.БЛОХ, из-за сильных осадков 9-10 ноября на реках области ожидается повышение уровня воды. Так, в частности, на притоках больших рек ожидается повышение уровня воды на 0,5-1,5 метра над уровнем нуля; на Тисе на участке Рахов-Вилок и в нижнем течении Латорицы ожидается повышение до 2,5 м.

Кроме того, по данным синоптиков, повышение воды до 3 метров над уровнем поста ожидается в нижнем течении реки Боржава, здесь также возможен выход воды на заводь.