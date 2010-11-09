В лесу в Киевской области спасатели 7 часов искали грибников

В лесу в Киевской области спасатели МЧС более семи часов искали заблудившихся грибников.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУМЧС в Киевской области, 8 ноября в 17 часов 20 минут оперативно-диспетчерской службе Главного управления поступило сообщение о том, что в лесу вблизи села Шибене Бородянского района заблудились пять человек, среди которых семилетний ребенок. Оказалось, что еще в полдень семья, оставив автомобиль на дороге, пошла в лес. Только в пять часов, когда уже начало смеркаться, забеспокоилась мать одной из женщин. Именно она и позвонила по телефону на номер 101 из Киева. По тревоге был поднят весь личный состав Бородянского райуправления МЧС и направлен в лес на поиски. Также были задействованы семеро лесничих Клавдиевского гослесхоза.

Диспетчеры МЧС также выяснили, что немного раньше от общей группы отошла одна женщина и тоже заблудилась.

Поиски длились уже несколько часов. Для того, чтобы сориентировать людей в темноте пробовали использовать ракетницы, но результата это не дало. Тогда спасатели поняли, что нужно значительно расширить круг поисков. Были задействованы работники МЧС Иванковского района.

Приблизительно в десять часов одна из женщин самостоятельно вышла на дорогу. А спасатели переместили поиски уже в Иванковский район. Уже там, возле села Леоновка в 2 часа 20 минут начальник Бородянского РУ Виктор ГУЛЬЧЕНКО и натолкнулся на заблудившуюся семью. Изможденные люди прошли более двадцати километров. Все «горе-грибники» в удовлетворительном состоянии были доставлены в Киев.