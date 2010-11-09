В Донецке 4 человека отравились бытовым газом

Вчера в 23.00 в Донецке в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома из-за неисправности газовой колонки от отравления бытовым газом пострадали 4 человека.

Как сообщает пресс-служба МЧС, пострадавшие в тяжелой, средней и легкой степенях тяжести госпитализированы в городскую больницу № 4 Донецка.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.