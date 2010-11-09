В Донецке 4 человека отравились бытовым газом
14:39, 09 ноября 2010Новости регионов
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Из-за неисправности колонки
Вчера в 23.00 в Донецке в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома из-за неисправности газовой колонки от отравления бытовым газом пострадали 4 человека.
Как сообщает пресс-служба МЧС, пострадавшие в тяжелой, средней и легкой степенях тяжести госпитализированы в городскую больницу № 4 Донецка.
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.
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