В Донецке 4 человека отравились бытовым газом

14:39, 09 ноября 2010
Новости регионов
0

Из-за неисправности колонки

Вчера в 23.00 в Донецке в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома из-за неисправности газовой колонки от отравления бытовым газом пострадали 4 человека.

Как сообщает пресс-служба МЧС, пострадавшие в тяжелой, средней и легкой степенях тяжести госпитализированы в городскую больницу № 4 Донецка.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter