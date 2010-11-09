Черниговщина: мужчина нашел у себя дома 3 кг ртути
10:38, 09 ноября 2010Новости регионов
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Специалисты изъяли
В с. Роище Черниговской области в хозяйственном здании владелец домохозяйства нашел почти 3 кг ртути.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, человек нашел емкость 0,5 л с ртутью. Вес находки - около 2,9 кг.
Емкость изъяли специалисты ГУ МЧС Украины в Черниговской области для дальнейшей ее утилизации.
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