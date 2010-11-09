Черниговщина: мужчина нашел у себя дома 3 кг ртути

В с. Роище Черниговской области в хозяйственном здании владелец домохозяйства нашел почти 3 кг ртути.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, человек нашел емкость 0,5 л с ртутью. Вес находки - около 2,9 кг.

Емкость изъяли специалисты ГУ МЧС Украины в Черниговской области для дальнейшей ее утилизации.