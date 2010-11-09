Количество отравленных курсантов в Харькове увеличивается

Течение болезни - легкой степени

В Харькове в инфекционное отделение Военно-медицинского клинического центра северного региона Министерства обороны Украины с пищевым отравлением госпитализированы уже 13 курсантов Харьковского университета Воздушных сил им. Кожедуба, которые 6 ноября питались в столовой университета. Всего в столовой питается 550 курсантов, сообщает пресс-служба МЧС. Течение заболевания госпитализированных - легкой степени тяжести. Специалисты районной СЭС осуществляют комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается. Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Харьковской области.

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