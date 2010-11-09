Количество отравленных курсантов в Харькове увеличивается

09:09, 09 ноября 2010
Новости регионов
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Течение болезни - легкой степени

В Харькове в инфекционное отделение Военно-медицинского клинического центра северного региона Министерства обороны Украины с пищевым отравлением госпитализированы уже 13 курсантов Харьковского университета Воздушных сил им. Кожедуба, которые 6 ноября питались в столовой университета.

Всего в столовой питается 550 курсантов, сообщает пресс-служба МЧС.

Течение заболевания госпитализированных - легкой степени тяжести.

Специалисты районной СЭС осуществляют комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Харьковской области.

 

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