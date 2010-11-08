В Житомирской области от поражения электротоком погиб подросток

В Коростышеве Житомирской области в результате удара электротоком погиб 15-летний подросток.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник пресс-службы ГУ МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, подробности этой трагедии сейчас выясняются.

С.УЛАНОВ отметил, что в выходные дни в области произошли еще два трагических события - в субботу в областной ожоговый центр был госпитализирован двухлетний мальчик из поселка Чуднов.

В воскресенье в тот же ожоговый центр был доставлен 17-летний житель Новоград-Волынского.

В целом вЖитомирской области за прошлую неделю произошло 14 случаев травматизма, в результате которых 11 человек погибли и 8 травмированы.