В Харькове массово отравились курсанты

Среди курсантов Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба возникла вспышка острой кишечной инфекции.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, на протяжении 7 ноября в инфекционное отделение Военно-медицинского клинического центра Северного региона, который расположен в Харькове, были госпитализированы 10 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил и один курсант Юридической академии. Всем больным был установлен диагноз: острый гастроэнтероколит с легким течением.

С целью нераспространения болезни среди других курсантов были изолированы в медицинский пункт университета 29 курсантов, которые контактировали с больными.

Эпидемиологическое расследование причин и условий возникновения вспышки, а также комплекс квалифицированных противоэпидемических мер проводят специалисты 108-го регионального санитарно-эпидемиологического отряда и врачи инфекционного отделения Военно-медицинского клинического центра Северного региона.

В частности, военными медиками установлено медицинское наблюдение за всем, без исключения, личным составом Харьковского университета Воздушных Сил, проводятся мероприятия по активному выявлению военнослужащих с признаками заболевания для последующей их изоляции и госпитализации, осуществляется бактериологическое обследование больных, которые находятся на лечении, и работников ООО “Ивала”, которое организует питание военнослужащих университета. Кроме того, с целью выявления степени микробиологического загрязнения отобраны пробы готовой еды и питьевой воды, сделаны смывы на бактерии группы кишечной палочки в столовых, проводятся другие профилактические мероприятия.

Причины вспышки будут выяснены после результатов лабораторных исследований.