В "Кагоре Украинском" - синтетические красители и ароматизаторы

В Херсонской области налоговики изъяли из торговой сети 460 тонн фальсифицированного вина.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела борьбы с незаконным оборотом подакцизных товаров и других товаров управления налоговой милиции ГНА в Херсонской области Константин КУРИЛОВИЧ, к налоговикам обратился гражданин, который приобрел в супермаркете 10 бутылок вина „Кагор Украинский” известного херсонского производителя. Содержимое бутылок вызвало у покупателя подозрение, и он написал жалобу в налоговую милицию.

Во время проверки было установлено, что партия вина „Кагор Украинский” не отвечает требованиям госстандарта. Поставлялся товар в супермаркет через посредническую фирму, которая, по документам, приобретала вино непосредственно на заводе.

В результате обыска по фактическому местонахождению производственных мощностей завода выявлено и изъято: две линии разлива вина, 101 емкость для хранения виноматериала, синтетические красители и ароматизаторы для изготовления фальсификата, более 460 тонн виноматериала ориентировочной стоимостью 3,5 грн. за литр (общая сумма – свыше 1,6 млн. грн.), более 200 тысяч марок акцизного сбора.

Была среди этого арсенала и готовая к употреблению жидкость темного цвета с наклеенными этикетками вин разных наименований. Всего изъято более 4 тысяч таких бутылок. Общая стоимость – около 425 тыс. грн.

Следователями налоговой милиции ГНА в Херсонской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса по факту сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков.