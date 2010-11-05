В Запорожской области директор санатория задержан за взятку

Директор коммунального учреждения Запорожского областного совета "Мелитопольский детский санаторий" задержан за получение взятки, вымогавшейся в качестве платы за трудоустройство.

Как сообщили УНИАН в руководстве прокуратуры Запорожской области, "директор данного предприятия был задержан сотрудниками Управления по борьбе с экономической преступностью Запорожского главка милиции с поличным: непосредственно после получения 300 евро - суммы, которая вымогалась у одного из потенциальных претендентов на трудоустройство в качестве решения вопроса с его трудоустройством"

В отношении руководителя детского санатория возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки должностным лицом, соединенное с вымогательством взятки). Ведется следствие.