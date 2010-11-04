Житомирщина: открыта “Клиника, дружественная к молодежи”

Житомир. 4 ноября. УНИАН. Сегодня в селе Станишевка в Житомирской области открыта “Клиника, дружественная к молодежи”.

Как передает корреспондент УНИАН, в открытии клиники приняли участие представители Житомирской облгосадминистрации, руководство района, общественность.

«Клиника, дружественная к молодежи» будет функционировать на базе Житомирской центральной районной больницы.

Клиника, рассчитанная на несколько десятков молодых пациентов, открыта в рамках сотрудничества Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и правительства Украины.

Новое заведение призвано решить проблемы рискового поведения современных подростков.

Молодым людям, которые будут обращаться в клинику, гарантируется полная конфиденциальность. В клинике молодые люди смогут получить консультацию гинеколога, психолога, подросткового врача и дерматолога. Специалисты помогут пациентам найти ответ на любой вопрос, связанный с психологическими или физическими проблемами.

Основное направление работы коллектива клиники заключается в популяризации безопасного поведения и здорового образа жизни. Также в центре будут проводиться тренинги и предоставляться консультации по профилактике ВИЧ/СПИДа, болезней, передающихся половым путем, нежелательной беременности, рискового поведения: инъекционная наркомания, табакокурение, алкоголизм и др.

Как сообщалось, при содействии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на начало сентября этого года в Украине действовали уже 77 “Клиник, дружественных к молодежи”, в форме центров, отделений или кабинетов в разных областях Украины.