В Запорожье в школе после занятий умер 12-летний ученик.

Как рассказал УНИАН председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Анатолий СИДОРЕНКО, трагедия произошла накануне вечером в общеобразовательной школе №75, расположенной в Заводском районе Запорожья.

"В 18.41 поступил вызов в школу, где, по словам звонившего представителя педколлектива, ребенок, переодевшись после школьных занятий в раздевалке, вышел из нее, упал и потерял сознание. К моменту прибытия "Скорой" у мальчика не было дыхания и констатировалась остановка сердца. С помощью всего имеющегося в "Скорой" оборудования медики проводили реанимационные мероприятия: искусственную вентиляцию легких, массаж сердца, медикаментозные мероприятия, однако "запустить" сердце не удалось, не разрешилась ситуация даже после приезда второй бригады - детской "Скорой", - рассказал А.СИДОРЕНКО.

По данным директора СШ №75 Романа ГОНЧАРЕНКО, умерший мальчик имел проблемы с сердцем, состоял на учете у кардиолога, в связи с чем был освобожден от занятий на уроках физкультуры.

Эту же информацию УНИАН подтвердил и председатель независимого профсоюза работников скорой помощи А.СИДОРЕНКО, отметив при этом, что причина смерти ребенка однозначно будет установлена только по результатам вскрытия, которых на данный момент пока нет.

Справка УНИАН. Согласно статистическим данным, причина 80% всех внезапных смертей на догоспитальном этапе - фибрилляция желудочка сердца. В Запорожье из 64 бригад "Скорой" работающие дефибрилляторы имеют только 9.