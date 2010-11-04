Черкащина: в медицине региона нарушений - на миллионы

КРУ в Черкасской области за 9 месяцев этого года в сфере здравоохранения, социальной защиты и культуры установило нарушений финансовой дисциплины на сумму более 19 млн. грн. Также выявлены операции, связанные с неэффективным расходованием бюджетных средств на сумму около 1 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе КРУ в Черкасской области.

В результате ревизии управлений труда и социальной защиты населения Черкасской области специалисты КРУ установили финансовых нарушений на общую сумму 803 тыс. грн.

Значительные нарушения были допущены при возмещении компенсации перевозчикам за льготный проезд граждан. Так, через завышение количества перевезенных граждан, которые пользовались льготами, поездок, которые не осуществлялись в виду бездорожья и поломки автобусов, а также неучета уменьшения количества пригородных маршрутов, рядом районных управлений труда были приняты к оплате завышенные расчеты понесенных потерь на сумму около 600 тыс. грн.

Кроме этого, при определении сумм бюджетных ассигнований на 2010 год отдельными управлениями труда не учтена объективная потребность в средствах на предоставление жилищных субсидий населению, а также на льготную перевозку отдельных категорий граждан, что привело к завышению потребности в бюджетных средствах на 185 тыс. грн.

По результатам ревизий составлены протоколы об административном правонарушении. О результатах проверок проинформированы правоохранительные органы.