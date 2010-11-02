В Киеве наблюдается уменьшение заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По данным Главного управления здравоохранения, с 25 до 31 октября 2010 года (43-я неделя) зарегистрировано 17 тысяч 150 больных гриппом и другими ОРЗ (показатель – 61,6 на 10 тысяч населения), что ниже эпидемического порога в 1,6 раза (эпидпорог для этой недели составляет 27 тысяч 570 в абсолютных числах и составляет 99,1 на 10 тысяч населения).

По сравнению с предыдущим периодом (18-24 октября), заболеваемость уменьшилась на 11,7%.

Всего за 43-ю неделю 2010 года в лечебно-профилактические заведения города по поводу гриппа и других острых респираторных заболеваний обратились 6 тысяч 710 взрослых и 10 тысяч 440 детей.

Как сообщал УНИАН, по данным Главного управления здравоохранения Киева, в течение 18-24 октября в столице было зарегистрировано 19 тысяч 393 больных гриппом и другими ОРЗ.