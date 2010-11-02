Корректировка границ санатория Минздрава в Алупке незаконна

Окружной административный суд Крыма признал незаконной корректировку границ противотуберкулезного санатория имени Боброва Министерства здравоохранения Украины (Алупка).

«Суд удовлетворил иск Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратуры о признании противоправным и отмене решения Алупкинского городского совета, которым было прекращено противотуберкулезному санаторию право пользования земельным участком площадью 11,2 га. Таким образом, незаконное решение об отмене госакта здравницы было аннулировано», - говорится в пресс-релизе прокуратуры Крыма, который передан УНИАН.

Ранее Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассационное представление прокуратуры и отменил решения, которыми были санкционированы действия алупкинских властей, уменьшивших территорию санатория почти на 60%.

Высшая кассационная инстанция согласилась с доводами надзорного ведомства об отсутствии у местного органа власти полномочий по распоряжению землями здравницы Минзрава Украины и направила дело на новое рассмотрение, которое продолжается.