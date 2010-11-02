На Полтавщине подросток по неосторожности заколол себя ножом

В Миргороде Полтавской области по неосторожности 13-летний мальчик заколол себя ножом.

Об этом журналистам сообщили в ОСО УМВД Украины в Полтавской области.

По их данным, в Миргороде недалеко от берега реки Хорол у своих домов играли дети. 13-летний ученик 8-го класса местной школы, вместе со своим 12-летним товарищем бегали с ножом в руках и вырезали из лозы для игры стрелы. По неосторожности, 13-летний подросток споткнулся. Падая вниз, мальчик грудной клеткой упал на клинок своего ножа.

От полученного колото-резаного ранения ребенок умер на месте.

Факт смерти констатировали работники скорой помощи.

Сейчас по данному факту сотрудники милиции проводят проверку.