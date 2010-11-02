В Скадовске на мусорной свалке нашли тело младенца

В Скадовске Херсонской области милиция выявила на мусорной свалке тело новорожденного ребенка.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД в Херсонской области, тело новорожденного мальчика было выявлено на мусорной свалке еще 26 октября, но в связи с тем, что личность матери ребенка до сих пор не установлена, милиция обратилась к жителям области за помощью в выяснении данной информации.

Тело было завернуто в ночную рубашку и полиэтиленовый пакет. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате удушения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 117 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка).