Во время хэллоуина парни порезали друг друга на кладбище

В Новой Каховке Херсонской области во время празднования хэллоуина на местном кладбище учащиеся ПТУ порезали друг друга.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВДУ в Херсонской области, вечером 31 октября с городского кладбища города Новая Каховка в городскую больницу доставили 18-летнего местного жителя с многочисленными колото-резаными ранами груди и бедра.

Расследованием установлено, что потерпевший с друзьями пришли на кладбище, чтобы праздновать хэллоуин. Там они выпили, а затем между ребятами началась ссора из-за девушки. В результате 16-летний учащийся ПТУ нанес своему товарищу 7 ножевых ранений.

В настоящее время состояние пострадавшего тяжелое.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.