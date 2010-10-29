Винница: концентрация хрома в колодцах превышена в 156 раз

В Виннице санэпидемслужба по результатам исследования воды в колодцах в частном секторе обнаружила превышение в 14-156 раз допустимой концентрации хрома.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Главное управление МЧС Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, 28 октября по обращениям жителей частных домов, проживающих в Старогородском районе по ул. Аграрной, Примакова, Тихой и Тупик Тихий, сотрудники городской СЭС провели исследование качества воды в колодцах. Установлено, что концентрация хрома в воде 10 колодцев составляет 0,72-7,81 мг/дм3 (превышение ПДК в 14-156 раз, допустимая концентрация – 0,05 мг/дм3 ).

Жителям домов организован подвоз питьевой воды.

Городской властью принимаются меры по выявлению источника загрязнения и подведению питьевой воды к домам от централизованной водогонной сети.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Винницкой области и СЭС города.