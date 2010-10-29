В Харькове открыли хоспис

В Харькове открылась первая очередь отделения паллиативной опеки «Хоспис».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, в церемонии открытия приняли участие исполняющий обязанности харьковского городского председателя, секретарь городского совета Геннадий КЕРНЕС и председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН.

Г.КЕРНЕС подчеркнул, что городской совет и облгосадминистрация приложат все усилия до того, чтобы запустить вторую очередь хосписа.

«Я обращаюсь к медицинскому персоналу, который будет здесь работать: самое важное - это человеческий фактор. Мы надеемся, что вы будете любить свою работу и заботиться о пациентах», - сказал Г.КЕРНЕС.

Сооружение было освящено представителями всех основных религиозных конфессий, прихожане которых проживают на территории Харькова.

С 2007 года на финансирование проекта открытия хосписа из городского бюджета были потрачены 19,1 млн. грн. За счет средств городского бюджета, предусмотренных для сферы здравоохранения, профинансировано приобретение медицинского оборудования, мебели, инвентаря на сумму свыше чем 1 млн. грн. Кроме того, для оснащения хосписа получены кровати, тумбочки и т. п. в виде гуманитарной помощи на сумму свыше 234,0 тыс. грн.

Справка УНИАН. Потенциальными пациентами хосписа в Харькове могут быть тяжелые онкологические больные (23 тыс. 567 пациентов), неврологические больные с неизлечимой патологией (12 тыс. пациентов), больные с тяжелой сосудистой патологией (1 тыс. 248 пациентов), одинокие пожилые люди с разной тяжелой хронической патологией (11 тыс. 206 пациентов).

Экономический эффект, который образуется за счет освобождения непрофильных коек стационаров, уменьшения числа вызовов «скорой помощи» и участковых врачей, составляет около 1,4 млн. грн. в год.