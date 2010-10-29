Закарпатье: 8-летнего мальчика незаконно вывозили за границу

В Закарпатье пограничники Мукачевского отряда пресекли попытку незаконного вывоза за границу 8-летнего львовянина.

Об этом сегодня корреспондента УНИАН сообщил пресс-секретарь начальника Мукачевского пограничного отряда майор Эдуард СТЕБЛЮК.

По его словам, под вечер 28 октября в международном пункте пропуска «Дьяково» на украинско-румынской границе Мукачевского пограничного отряда пограничный наряд проверил документы при выезде из государства у 39-летней гражданки Украины. Женщина также подала нотариально засвидетельствованное согласие родной матери на вывоз в ее сопровождении за границу 8-летнего мальчика Дмитрия.

«Однако у пограничников возникли сомнения относительно действительности согласия матери. Во время проведения устного опроса 39-летней гражданки Украины было заметно ее волнение и неуверенность в ответах относительно страны следования и цели поездки, а также цели поездки несовершеннолетнего ребенка с ней», — заметил Э.СТЕБЛЮК.

Он также добавил, что, исходя из анализа и оценки риска, а также сопоставления местожительства (Львовская обл. Дрогобычский р-н, с. Рихтичи) данных лиц и нелогичным маршрутом следования в Испанию, пограничники приняли решение о проверке в базе данных «Риск» факта пересечения родной матери ребенка границ Украины.

По результатам проверки стало известно, что родная мать 8-летнего Дмитрия выехала за границу еще в июле 2006 года и на территорию Украины не возвращалась. Это значит, что согласие на выезд своего ребенка за границу родная мать оформить на территории Украины не могла.

Следовательно, по данным Э.СТЕБЛЮКА, в ходе проведения повторного опроса женщина призналась, что родная мать 8-летнего Дмитрия является ее двоюродной сестрой и на данный находится в Испании. Согласие на вывоз ребенка женщина получила у частного нотариуса.

Э.СТЕБЛЮК также сообщил, что мальчик и сопровождающая гражданка Украины возвращены к местожительству. Материалы по данному факту направлены в прокуратуру.