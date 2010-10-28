Киев: депутаты помогут Обществу Красного Креста Украины

Депутаты Киевского городского совета за собственные средства окажут благотворительную помощь Обществу Красного Креста Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, просьбу поддержать общество огласил секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ сегодня во время пленарного заседания сессии городского совета.

Как отметил О.ДОВГИЙ, в Киевсовет обратилась Печерская районная организация Общества Красного Креста Украины с просьбой оказать им помощь путем сбора средств.

«Я знаю, что многие из депутатов Киевсовета уже имеют проекты, связанные с благотворительностью и меценатством. Но убежден, что мы можем делать больше. Именно поэтому я обращаюсь ко всем депутатам Киевсовета с просьбой откликнуться на обращение Красного Креста и оказать посильную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается», – призвал депутатов О.ДОВГИЙ.

Он сообщил, что представители Красного Креста передали урну для сбора средств, которая на протяжении десяти дней будет находиться у заместителя секретаря Киевсовета Николая КОЛЕСНИКА.

Секретарь Киевсовета напомнил, что Красный Крест уже более 90 лет во всем мире заботится о людях, нуждающихся в посторонней помощи, – одиноких людях преклонного возраста, инвалидах, неизлечимо больных, среди которых есть и дети. «Убежден, что любой взнос, не зависимо от его размера, будет оценен теми, кто в заботе Красного Креста видит для себя последнюю надежду», - сказал О.ДОВГИЙ.