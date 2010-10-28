Киевсовет ликвидирует ТМО

Киевсовет принял решение до конца этого года ликвидировать территориально-медицинские объединения (ТМО) в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета.

За это решение проголосовал 101 из 106 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.

В соответствии с объяснением руководителя Главного управления здравоохранения КГГА Раисы МОИСЕЕНКО, робота ТМО была неэффективной, а их создание не соответствовало нормативно-правовым актам.

«Создание ТМО состоялось в 2007 году. Они отработали. К сожалению, результаты, которые были нам предоставлены комиссией и Киевсовета, и нашей – Главного управления здравоохранения, свидетельствовали, что нет подтверждения эффективности их существования. Практически, это лишнее использование и так ограниченных средств – это свыше 7 млн. грн. ежегодно только на их содержание», - отметила Р.МОИСЕЕНКО.

Она объяснила, что в соответствии с правовыми актами, ТМО могут создаваться в качестве лечебно-профилактических мер, как профильные учреждения, а в данном случае они были созданы как административная структура – дополнительная промежуточная между Управлением здравоохранения и непосредственно лечебно-профилактическими учреждениями.

Р.МОИСЕЕНКО отметила, что решение о ликвидации ТМО связано с изменением системы властных полномочий в Киеве, в частности, после ликвидации районных советов.

Она объяснила, что отныне поликлиники города будут подчиняться районным госадминистрациям, на базе которых есть юридические лица – управления здравоохранения или отделы. Передача поликлиник происходит вместе с полным их финансированием. Больницы при этом будут подчинены Главному управлению здравоохранения КГГА.

По словам Р.МОИСЕЕНКО, эта модель уже презентована главам райгосадминистраций и начальникам соответствующих управлений. Она добавила, что единое медицинское пространство для каждой отдельной личности будет сохранено в связи с тем, что будет осуществляться единое финансирование из городского бюджета, и поэтому все равно, где человек будет лечиться.

Также руководитель управления сообщила, что в ТМО, которые ликвидируются –Старокиевское, Лыбедское и Левобережное, - работают около 160 человек. Р.МОИСЕЕНКО заверила, что все они будут трудоустроены, поскольку это хорошие специалисты. В то же время, она подчеркнула, что одно ТМО в Киеве остается – ТМО «Стоматология», поскольку оно узкого профиля, и создание таких ТМО предусмотрено законодательством.

При этом она не исключила, что в дальнейшем в Киеве могут быть созданы аналогичные профильные ТМО, например, туберкулезное и тому подобное.